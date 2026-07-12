Боец РФ крестился перед выходом на боевую задачу

В Минобороны отметили, что в полевом храме Отец Сергий совершил молебен в ходе которого благословил морских пехотинцев на ратные подвиги при выполнении боевых задач по защите родины. Кроме того, каждый верующий военнослужащий смог принять участие в таинстве причастия. А в полевой мечети имам совершил намаз, пообщался со штурмовиками и поблагодарил их за приверженность к традициям воинства и благочестия.