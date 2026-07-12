Боец РФ крестился перед выходом на боевую задачу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский военнослужащий крестился в полевом храме группировки войск «Центр» перед выходом на боевую задачу. Об этом рассказал сам военнослужащий Максим Браников в видео, предоставленном Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что перед выходом на боевую задачу представители военного духовенства вместе с военнослужащими совершили молебен и намаз.
«Покрестился. Как говорит батюшка, без Бога у нас нет победы, поэтому и решил. Я давно решил, записывался, и сегодня батюшка крестил», — рассказал Браников. По словам бойца, он давно поверил в Бога, в его помощь и спасение.
В Минобороны отметили, что в полевом храме Отец Сергий совершил молебен в ходе которого благословил морских пехотинцев на ратные подвиги при выполнении боевых задач по защите родины. Кроме того, каждый верующий военнослужащий смог принять участие в таинстве причастия. А в полевой мечети имам совершил намаз, пообщался со штурмовиками и поблагодарил их за приверженность к традициям воинства и благочестия.