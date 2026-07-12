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Боец Заруцкий поступил в вуз, будучи на фронте

Вскоре старший оператор БПЛА группировки «Центр» планирует защитить диплом, рассказали в Минобороны.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Старший оператор БПЛА группировки войск «Центр» Александр Заруцкий подписал контракт с Минобороны РФ сразу после окончания колледжа и, находясь на фронте, поступил в вуз. Об этом он рассказал на видео, предоставленном Минобороны РФ.

«Только я закончил среднее специальное образование в Екатеринбургском монтажном колледже, поступил на службу, то решил не терять время и поступил на заочную программу профессиональной переподготовки со среднего профессионального образования на высшее профессиональное образование. Подал документы в Уральский государственный экономический университет. В скором времени поеду на защиту диплома», — рассказал военнослужащий.

И выразил уверенность в том, что сможет успешно защитить дипломную работу, а после планирует вернуться на фронт с высшим образованием. «Также помогать нашим ребятам», — подчеркнул боец.

Заруцкий рассказал, что принял решение пойти на службу сразу после окончания колледжа, потому что каждый мужчина в его семье защищал свою страну. И он решил, что не станет исключением.

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