Бойцы «Южной» группировки уничтожили 17 пунктов управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 17 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 30 антенн связи и БПЛА, 8 наземных робототехнических комплексов, поражено 17 пунктов управления БПЛА, а также 2 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито семь беспилотников противника», — сказал он.
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