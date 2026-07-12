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Бойцы «Южной» группировки уничтожили 17 пунктов управления БПЛА ВСУ

Также российские военнослужащие сбили семь дронов противника.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 17 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 30 антенн связи и БПЛА, 8 наземных робототехнических комплексов, поражено 17 пунктов управления БПЛА, а также 2 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито семь беспилотников противника», — сказал он.

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