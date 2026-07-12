Союзники обвинили Чехию в лавировании между Востоком и Западом

В качестве примера президент привел инициативу по поставкам боеприпасов для Украины. Также он напомнил, что Чехия выступает координатором этого проекта, однако сама не делает финансовых взносов в него. Павел предупредил, что такая позиция способна подорвать доверие к инициативе: другие участники могут решить, что их последующее финансирование также не является обязательным, если страна-инициатор не вкладывает в проект собственные средства.