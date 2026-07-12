Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Союзники обвинили Чехию в лавировании между Востоком и Западом

Президент Чехии Петр Павел сказал журналистам, что некоторые государства-союзники считают Прагу страной, которая утрачивает четкую внешнеполитическую ориентацию и балансирует между Востоком и Западом.

Президент Чехии Петр Павел сказал журналистам, что некоторые государства-союзники считают Прагу страной, которая утрачивает четкую внешнеполитическую ориентацию и балансирует между Востоком и Западом. Об этом он сообщил в беседе с представителями СМИ.

Глава государства подчеркнул, что если Чехия не хочет оказаться в некой «серой зоне» в вопросах безопасности или политики, ей необходимо четко определить свои приоритеты и направления развития. По словам Павла, подобное восприятие со стороны партнеров связано не с официальными заявлениями чешских властей, а с практическими шагами республики.

В качестве примера президент привел инициативу по поставкам боеприпасов для Украины. Также он напомнил, что Чехия выступает координатором этого проекта, однако сама не делает финансовых взносов в него. Павел предупредил, что такая позиция способна подорвать доверие к инициативе: другие участники могут решить, что их последующее финансирование также не является обязательным, если страна-инициатор не вкладывает в проект собственные средства.

Читайте также: Львы утащили в лес и растерзали мальчика-паломника.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.