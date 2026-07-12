Союзники обвинили Чехию в лавировании между Востоком и Западом

Президент Чехии Петр Павел сказал журналистам, что некоторые государства-союзники считают Прагу страной, которая утрачивает четкую внешнеполитическую ориентацию и балансирует между Востоком и Западом. Об этом он сообщил в беседе с представителями СМИ.
Глава государства подчеркнул, что если Чехия не хочет оказаться в некой «серой зоне» в вопросах безопасности или политики, ей необходимо четко определить свои приоритеты и направления развития. По словам Павла, подобное восприятие со стороны партнеров связано не с официальными заявлениями чешских властей, а с практическими шагами республики.
В качестве примера президент привел инициативу по поставкам боеприпасов для Украины. Также он напомнил, что Чехия выступает координатором этого проекта, однако сама не делает финансовых взносов в него. Павел предупредил, что такая позиция способна подорвать доверие к инициативе: другие участники могут решить, что их последующее финансирование также не является обязательным, если страна-инициатор не вкладывает в проект собственные средства.
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