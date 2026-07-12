Иран нанес серию ответных ударов по объектам США на Ближнем Востоке

«Иран начал серию ударов по целям США в регионе», — говорится в публикации в Telegram.
В Бахрейне объявили воздушную тревогу. Кроме того, в ОАЭ сообщили о работе ПВО.
Ранее в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар на юге страны, а также на острове Кешм прогремели взрывы. Информация о них поступила после объявления CENTCOM об обстрелах иранской территории в ответ на перекрытие Ормузского пролива.
Иран заблокировал водоем в ночь на воскресенье. Как пояснили в Тегеране, эта мера продержится до окончания американского вмешательства в регионе.
Соединенные Штаты начали обстрелы в ночь на 8 июля, несмотря на подписанный меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Они обосновали это реакцией на действия ИРИ против коммерческих судов в контролируемой ей акватории.
Исламская республика в ответ наносила удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.