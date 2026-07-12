Иран нанес серию ответных ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Ранее в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар на юге страны, а также на острове Кешм прогремели взрывы. Информация о них поступила после объявления CENTCOM об обстрелах иранской территории в ответ на перекрытие Ормузского пролива.