Российская артиллерия уничтожила технику ВСУ, готовившую наступление

Скопление техники ВСУ, сосредоточенное для атаки на позиции российских войск, было уничтожено артиллерийским огнём после обнаружения с беспилотника, сообщили в Минобороны.
Как следует из сообщения, младший лейтенант Андрей Иванов вёл воздушную разведку на одном из тактических направлений.
«В ходе ведения воздушной разведки, управляя БпЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск», — говорится в публикации.
Офицер немедленно передал координаты на командный пункт и корректировал огонь артиллерии, фиксируя поражение. В результате техника и личный состав противника были уничтожены.
ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима на российской территории в ночь на 6 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области.
При ударе ВС России в Киеве повреждены производящее БПЛА предприятие «Киев-71», завод по производству БПЛА «Буревестник», используемый ВСУ склад горюче-смазочных материалов «Вишнёвое», производящая артиллерийские катера и ударные БЭК верфь, а также агрегатно-детальный завод «Жуляны» и приборостроительный завод «Квант», производящее для ВСУ бронетехнику и боеприпасы предприятие «Киев-79».