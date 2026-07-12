Командира бригады ВСУ внесли в базу «Миротворца»

Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец»*.
Основанием для внесения стала расправа военных над двумя жителями Киевской области.
Авторы сайта обвинили комбрига в превышении служебных полномочий в личных целях и действиях, направленных на дискредитацию украинской армии.
Ранее главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу сайта «Миротворец».
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.