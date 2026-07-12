Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командира бригады ВСУ внесли в базу «Миротворца»

Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец»*.

Источник: RT на русском

Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец»*.

Основанием для внесения стала расправа военных над двумя жителями Киевской области.

Авторы сайта обвинили комбрига в превышении служебных полномочий в личных целях и действиях, направленных на дискредитацию украинской армии.

Ранее главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу сайта «Миротворец».

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.