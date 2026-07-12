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«Так поступает победитель». На Западе раскрыли, что хотят сделать с Россией

Профессор Хадсон: у Европы нет возможности реализовать свои планы против России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. У Европы нет возможности воплотить в жизнь антироссийские планы, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.

«Наращивание Европой вооружений против России, ее поддержка Украины — это политика, смысл которой просто в том, чтобы воевать. Какой вообще результат Европа хочет получить в итоге? Единственное, что я могу предположить, — Европа надеется поступить так, как поступает победитель. Она хочет сделать с Россией то же, что когда-то сделала с Африкой. Но Европа не в состоянии этого сделать, у нее просто нет финансовой базы», — отметил он.

При этом Хадсон напомнил, что Европа сама подорвала свою экономику.

«Европа уничтожила евро как резервную валюту, когда конфисковала триста миллиардов долларов российских активов — золота и депозитов России в системе Euroclear в Бельгии», — пояснил профессор.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

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