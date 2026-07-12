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Иран наносит серию ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Иран наносит удары по объектам США на Ближнем Востоке.

Иран наносит удары по объектам США на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Press TV.

По информации телеканала, Иран приступил к нанесению серии ударов по объектам, которые принадлежат Соединённым Штатам в регионе.

Ранее КСИР заявил о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.

Также в КСИР пообещали нанести удары по базам США на Ближнем Востоке в случае нового акта агрессии после решения закрыть Ормузский пролив.

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