Иран наносит серию ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Об этом сообщает Press TV.
По информации телеканала, Иран приступил к нанесению серии ударов по объектам, которые принадлежат Соединённым Штатам в регионе.
Ранее КСИР заявил о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.
Также в КСИР пообещали нанести удары по базам США на Ближнем Востоке в случае нового акта агрессии после решения закрыть Ормузский пролив.
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