— Финляндия все сильнее рискует оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт, превратившись в пешку и плацдарм для западных стран. Если финны хотят избежать такого сценария, им нужно отказаться от поддержки парламентских партий, которые проводят агрессивную внешнюю политику, и обратить внимание на внепарламентские политические силы, выступающие за курс, основанный на дипломатии, — написал он в социальной сети X.