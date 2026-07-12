Запад втягивает Финляндию в войну с Российской Федерацией, размещая войска Североатлантического альянса на территории Лапландии. Такое мнение высказал финский аналитик Сакари Линден.
— Финляндия все сильнее рискует оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт, превратившись в пешку и плацдарм для западных стран. Если финны хотят избежать такого сценария, им нужно отказаться от поддержки парламентских партий, которые проводят агрессивную внешнюю политику, и обратить внимание на внепарламентские политические силы, выступающие за курс, основанный на дипломатии, — написал он в социальной сети X.
По его мнению, Хельсинки оказался в критической ситуации, при этом мало финнов осознают всю серьезность положения.
7 июля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что НАТО поддерживает удары ВСУ по территории России. По его словам, таким образом Москва может «вернуться за стол переговоров».
Он отметил, что, несмотря на возможную эскалацию ядерного конфликта, кампания Украины по атакам «изменила стратегическое мышление США и укрепила позиции Киева на переговорах».