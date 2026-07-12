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Двое детей погибли при столкновении парома с мостом в Сирии

Паром, который шел по реке Евфрат в сирийском городе Дейр-эз-Зор, столкнулся с мостом. Погибли двое детей, передает Reuters.

Паром, который шел по реке Евфрат в сирийском городе Дейр-эз-Зор, столкнулся с мостом. Погибли двое детей, передает Reuters.

Гражданская оборона Сирии сообщала, что на судне находились более 35 человек. 15 человек были спасены. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести.

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