Гематолог Томова: пересадка костного мозга может изменить группу крови

«После такой операции система кроветворения формируется заново из донорских стволовых клеток. Если донор имеет другую группу крови, то со временем организм пациента начинает вырабатывать эритроциты уже с антигенами донора. По этой причине спустя определённое время группа крови пациента действительно становится такой же, как у человека, от которого был получен костный мозг. По такому же механизму после трансплантации способен измениться и резус-фактор, если он отличается у донора», — подчеркнула собеседница RT.