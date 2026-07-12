Гематолог Томова: пересадка костного мозга может изменить группу крови

Многие хотя бы раз слышали историю о том, что после очередного анализа у человека неожиданно «изменилась» группа крови. Одни связывают это с возрастом, другие — с перенесёнными заболеваниями, беременностью или переливанием крови.
Однако, как объяснила в беседе с RT Евгения Томова, врач-гематолог Российской детской клинической больницы Минздрава России, в большинстве случаев такие истории имеют вполне объяснимые причины.
«Для большинства людей ответ однозначный: группа крови и резус-фактор остаются неизменными с рождения. Эти характеристики определяются генетически и не меняются ни с возрастом, ни под влиянием образа жизни», — объяснила эксперт.
Существует лишь одно хорошо известное медицине исключение — трансплантация костного мозга, добавила она.
Gettyimages.ru.
«После такой операции система кроветворения формируется заново из донорских стволовых клеток. Если донор имеет другую группу крови, то со временем организм пациента начинает вырабатывать эритроциты уже с антигенами донора. По этой причине спустя определённое время группа крови пациента действительно становится такой же, как у человека, от которого был получен костный мозг. По такому же механизму после трансплантации способен измениться и резус-фактор, если он отличается у донора», — подчеркнула собеседница RT.
Комментируя ситуацию, когда результаты анализов иногда не совпадают, врач пояснила, что на практике гораздо чаще речь идёт не об изменении группы крови, а о сложностях при её определении.
«Поэтому при любых сомнительных или противоречивых результатах анализ обязательно выполняют повторно. При необходимости исследование проводят в специализированной иммуногематологической лаборатории с использованием дополнительных методов», — добавила Томова.
Отмечается, что некоторые заболевания крови могут не изменить группу крови, а сделать её определение менее однозначным.
«Такое возможно при острых и хронических лейкозах, лимфомах, множественной миеломе, миелодиспластических синдромах и ряде других заболеваний системы кроветворения. При данных состояниях антигены на эритроцитах могут частично разрушаться или снижается их экспрессия, в связи с чем стандартные тесты определяют другую группу (феномен “слабого А” или “слабого В” антигена)», — предупредила эксперт.
Существует мнение, что группа крови может измениться после беременности, хирургического вмешательства или переливания крови, напомнила гематолог.
Однако это, по её словам, не соответствует действительности.
«Переливание не меняет собственную группу крови человека. Донорские эритроциты лишь временно циркулируют в кровотоке, после чего постепенно выводятся из организма. Беременность также не приводит к изменению группы крови, хотя в отдельных случаях из-за иммунологических особенностей могут возникать временные сложности при лабораторном определении некоторых показателей. Не способны изменить группу крови и лекарственные препараты, независимо от длительности их приёма», — заявила специалист.
В медицинской практике существуют крайне редкие ситуации, когда лабораторные исследования выявляют признаки сразу двух групп крови, рассказала она.
«Такая картина может наблюдаться при химеризме — состоянии, при котором у человека одновременно присутствуют две генетически разные линии клеток. Кроме того, смешанная популяция эритроцитов может определяться в первые месяцы после трансплантации костного мозга или после массивных переливаний компонентов крови. Подобные случаи встречаются редко и требуют дополнительного иммуногематологического обследования», — заключила врач.
Ранее россиян предупредили, что курение перед сдачей анализа может повлиять на результаты.