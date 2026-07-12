Пушилин: в ДНР начали выдачу муниципальных квартир

ДОНЕЦК, 12 июля. /ТАСС/. Признанное бесхозным и перешедшее в муниципальную собственность жилье начали выдавать нуждающимся в ряде муниципалитетов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Денис Пушилин.
«Да, такие квартиры уже выдаются в ряде муниципалитетов, причем нами используются разные подходы», — сказал Пушилин.
Он привел в пример Мариуполь, где для выдачи муниципального жилья задействовали специальную программу, с помощью которой уже распределили около 2 тыс. квартир. «Использование такой программы делает процесс максимально справедливым», — заключил глава региона.
В ДНР упрощенная перерегистрация недвижимости по украинским документам, выданным до вступления региона в РФ, завершилась 1 июля 2026 года. В апреле вице-премьер ДНР Татьяна Переверзева сообщила ТАСС об упрощении механизма признания жилья бесхозным для ускорения его перевода в муниципальную собственность.