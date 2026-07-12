Пушилин: в ДНР начали выдачу муниципальных квартир

В ДНР упрощенная перерегистрация недвижимости по украинским документам, выданным до вступления региона в РФ, завершилась 1 июля 2026 года. В апреле вице-премьер ДНР Татьяна Переверзева сообщила ТАСС об упрощении механизма признания жилья бесхозным для ускорения его перевода в муниципальную собственность.