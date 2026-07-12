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Моряков с контейнеровоза GFS Galaxy эвакуировали после атаки КСИР

Экипаж контейнеровоза, который был атакован в Ормузском проливе, покинул борт и перешел в спасательную лодку.

Экипаж контейнеровоза, который был атакован в Ормузском проливе, покинул борт и перешел в спасательную лодку. Об этом информирует Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что военные власти уведомили UKMTO о том, что моряки оставили судно и в настоящее время находятся на спасательном плоту. Инцидент произошел с контейнеровозом GFS Galaxy, ходившим под флагом Кипра, как ранее уточняло Центральное командование Вооруженных сил США.

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что принудил судно к остановке в проливе после нескольких предупреждений. Раньше КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регионе, добавив, что ни одному судну не будет разрешен проход.

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