Моряков с контейнеровоза GFS Galaxy эвакуировали после атаки КСИР

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что принудил судно к остановке в проливе после нескольких предупреждений. Раньше КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регионе, добавив, что ни одному судну не будет разрешен проход.