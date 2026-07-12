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Иран нанёс серию ударов по американским объектам на Ближнем Востоке

Как сообщает телеканал Press TV, вооружённые силы Ирана приступили к серии атак по целям Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

Источник: Life.ru

«Иран начал серию ударов по целям США в регионе», — уточняется в публикации.

Ранее серия взрывов прогремела сразу в шести городах Ирана. Новые атаки нанесены по городам Ассалуйе, Конарек, Сирик, Чахбехар и Бендер-Аббас. США объявили о новой военной операции против Ирана, объяснив её нападением на гражданское судно в Ормузском проливе. Согласно заявлению Центрального командования ВС США, удары стали третьими за неделю и последовали после атаки на контейнеровоз GFS Galaxy. В машинном отделении GFS Galaxy произошёл пожар, из-за которого судно лишилось возможности продолжить рейс. Один из членов гражданского экипажа числится пропавшим без вести. Иран закрыл Ормузский пролив, пока США не прекратят вмешательство в регионе.

Всё о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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