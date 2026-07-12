Минск надеется на диалог со странами Прибалтики по правам человека

«Опять-таки, это все сделано, как мы понимаем, странами Прибалтики именно для того, чтобы демонстрировать своим, скажем так, донорам-хозяевам дружелюбие. Но, к сожалению, даже контакты, которые вроде бы могли бы состояться с белорусской стороной, выстраиваются таким образом, чтобы у Беларуси не было ни малейшего шанса пойти на контакт, потому что-либо это площадка, где Беларусь никоим образом не приглашена и не участвует, либо этих контактов избегают, демонстрируя упорно контакты с совершенно другими, которых мы уже не называем белорусскими гражданами, чтобы показать, наверное, кто у них в приоритете», — пояснила собеседница агентства.