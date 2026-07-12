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Минск надеется на диалог со странами Прибалтики по правам человека

ВЕНА, 12 июл — РИА Новости. Минск надеется на диалог со странами Прибалтики по вопросам прав человека, заявила РИА Новости начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИД Ирина Величко.

Источник: © РИА Новости

«Мы никогда двери для этого диалога не закрывали. И мы на всех этапах нашего, так сказать, соседского взаимодействия, если можно так сказать, всегда были открыты к диалогу. Мы всегда протягивали руку навстречу, всегда, скажем так, демонстрировали дух доброй воли», — сказала она, комментируя возможности для диалога с государствами Балтии по ситуации с правами человека.

Однако, по ее словам, сегодня добиться, полноценных контактов с западными соседями — со странами Прибалтики — Минск не может, несмотря на то что есть попытки.

«Опять-таки, это все сделано, как мы понимаем, странами Прибалтики именно для того, чтобы демонстрировать своим, скажем так, донорам-хозяевам дружелюбие. Но, к сожалению, даже контакты, которые вроде бы могли бы состояться с белорусской стороной, выстраиваются таким образом, чтобы у Беларуси не было ни малейшего шанса пойти на контакт, потому что-либо это площадка, где Беларусь никоим образом не приглашена и не участвует, либо этих контактов избегают, демонстрируя упорно контакты с совершенно другими, которых мы уже не называем белорусскими гражданами, чтобы показать, наверное, кто у них в приоритете», — пояснила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что белорусская сторона этот диалог не закрывала. «Мы его будем продолжать. А международные организации, к сожалению, не работают в той мере, в которой они должны работать. Потому что мы понимаем, что сегодня повестка практически всех международных организаций карманизирована и куплена западными странами. Поэтому она сегодня работает, к сожалению, в сторону односторонних интересов Запада», — заключила представитель МИД.

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