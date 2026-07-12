На Тайване выросло число пострадавших из-за тайфуна «Бави»

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Число пострадавших из-за тайфуна «Бави» на Тайване достигло 113, сообщает местная газета Taipei News со ссылкой на власти острова.
Ранее центральное информационное агентство (CNA) Тайваня передавало, что 87 человек пострадали, а 177,4 тысячи домохозяйств остались без электричества из-за тайфуна «Бави».
«Тайфун “Бави” обрушился на Тайвань… в результате чего пострадали 113 человек», — пишет издание.
По этим данным, было эвакуировано более 14 тысяч жителей, а без света остались уже более 234 тысяч домохозяйств.
Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.Читать дальше