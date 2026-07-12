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На Тайване выросло число пострадавших из-за тайфуна «Бави»

Число пострадавших из-за тайфуна «Бави» на Тайване достигло 113 человек.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Число пострадавших из-за тайфуна «Бави» на Тайване достигло 113, сообщает местная газета Taipei News со ссылкой на власти острова.

Ранее центральное информационное агентство (CNA) Тайваня передавало, что 87 человек пострадали, а 177,4 тысячи домохозяйств остались без электричества из-за тайфуна «Бави».

«Тайфун “Бави” обрушился на Тайвань… в результате чего пострадали 113 человек», — пишет издание.

По этим данным, было эвакуировано более 14 тысяч жителей, а без света остались уже более 234 тысяч домохозяйств.

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