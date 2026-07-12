Поддержка Соединенными Штатами и европейскими странами украинских ударов по территории России не принесла ожидаемых результатов. К такому выводу пришли авторы издания Strategic Culture, указав, что подобная стратегия, по их мнению, может обернуться негативными последствиями для самих западных государств.
В публикации отмечается, что недавние атаки, поддерживаемые западными союзниками Киева, не оказали существенного влияния на развитие ситуации. Авторы считают, что расчет на достижение значимых политических или военных целей не оправдался.
По мнению издания, ожидания относительно того, что подобные действия смогут вынудить Москву пойти на территориальные уступки, не подтвердились. В материале также высказывается предположение, что дальнейшее продолжение такой политики может иметь обратный эффект для стран, оказывающих поддержку Украине.
Ранее сообщалось, что американская разведка помогает Украине наносить удары по росссийским НПЗ.