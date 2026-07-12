SC: расчет Запада по ударам вглубь России обернется против него

По мнению издания, ожидания относительно того, что подобные действия смогут вынудить Москву пойти на территориальные уступки, не подтвердились. В материале также высказывается предположение, что дальнейшее продолжение такой политики может иметь обратный эффект для стран, оказывающих поддержку Украине.