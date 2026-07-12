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Силы ПВО ОАЭ отражают воздушную атаку

Силы ПВО ОАЭ работают над перехватом ракет и БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы ПВО ОАЭ работают над перехватом ракет и БПЛА, сообщило министерство обороны страны.

Ранее телеканал Press TV сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Перед этим взрывы прозвучали в ряде городов Ирана — нанесение ударов по стране подтвердило центральное командование ВС США.

«Система противовоздушной обороны ОАЭ активно работает над перехватом ракет и БПЛА… министерство обороны заявляет, что звуки, слышимые по всей стране, связаны с продолжающимися операциями по перехватку ракет и БПЛА», — говорится в сообщении на странице министерства в соцсети Х.

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