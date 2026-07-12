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IRIB сообщил о взрывах в Кувейте и работе ПВО в Иордании

В Кувейте прозвучали два взрыва, а в Иордании зафиксирована активация систем противовоздушной обороны, передает иранская государственная телерадиокорпорация IRIB.

В Кувейте прозвучали два взрыва, а в Иордании зафиксирована активация систем противовоздушной обороны, передает иранская государственная телерадиокорпорация IRIB.

По данным журналистов, взрывы прогремели на территории Кувейта. Кроме того, источники информируют о работе ПВО в Иордании. Ранее иранские военные уже наносили удары по американским объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании в ответ на обстрелы США.

Эти события являются частью масштабной эскалации на Ближнем Востоке. Поводом для обострения послужил инцидент в Ормузском проливе, где Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал судно, пытавшееся пройти по несанкционированному маршруту. В ответ Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) начало новый раунд ударов по Ирану.

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