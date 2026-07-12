Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бахрейне объявили воздушную тревогу

В Бахрейне объявили воздушную тревогу после ударов Ирана.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Бахрейне, сообщило министерство внутренних дел страны.

Ранее телеканал Press TV сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке.

«Прозвучала сирена… граждан и жителей просим сохранять спокойствие и направиться в ближайшее укрытие», — говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в соцсети Х.

Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.
Читать дальше