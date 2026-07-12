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В ОАЭ сообщили об отражении ударов ракет и БПЛА из Ирана

Министерство обороны государства сообщило, что атаке противостоят силы ПВО.

ДОХА, 12 июля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отражают удары ракет и беспилотников, летящих из Ирана. Об этом сообщило министерство обороны арабского государства.

«В настоящее время системы ПВО ОАЭ отражают удары ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана», — говорится в заявлении ведомства.

Сирены прозвучали в Бахрейне. Ранее телеканал Press TV сообщил, что Иран начал атаковать цели США на Ближнем Востоке.

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