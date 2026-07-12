«Конец уже близко»: в США рассказали, к чему привели действия Украины

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Удары Украины по территории России не способны повлиять на ход конфликта и лишь приближают конец киевского режима, написал американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X, комментируя сообщения об атаках ВСУ на российские гражданские объекты.