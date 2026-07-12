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«Конец уже близко»: в США рассказали, к чему привели действия Украины

Аналитик Риттер: удары ВСУ по гражданским объектам в РФ приближают конец Украины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Удары Украины по территории России не способны повлиять на ход конфликта и лишь приближают конец киевского режима, написал американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X, комментируя сообщения об атаках ВСУ на российские гражданские объекты.

«Российская реальность ударит вас, как стремительно приближающаяся земля. Вы живете в мире фантазий. Киев горит. Фронт рушится. Но продолжайте утешать себя. Конец уже близко», — отметил эксперт.

Накануне Вооруженные силы России нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области. Как отмечало издание «Страна.ua», украинские силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты «Искандер-М» в небе над столицей Украины.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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