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МВД Катара призвало жителей укрыться

МВД Катара призвало жителей укрыться из-за угрозы атаки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. МВД Катара призвало жителей укрыться на фоне угрозы атаки, сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее телеканал Press TV сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Перед этим взрывы прозвучали в ряде городов Ирана — нанесение ударов по стране подтвердило центральное командование ВС США.

«Министерство внутренних дел Катара заявило, что уровень угрозы безопасности страны является высоким и призвало всех оставаться в домах или безопасных местах», — отмечает телеканал.

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