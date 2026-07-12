МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. МВД Катара призвало жителей укрыться на фоне угрозы атаки, сообщает телеканал Al Jazeera.
«Министерство внутренних дел Катара заявило, что уровень угрозы безопасности страны является высоким и призвало всех оставаться в домах или безопасных местах», — отмечает телеканал.
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