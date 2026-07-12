Экипаж контейнеровоза, атакованного в Ормузском проливе, покинул судно

Ранее США объявили о новой военной операции против Ирана, объяснив её нападением на гражданское судно в Ормузском проливе. Согласно заявлению Центрального командования ВС США, удары стали третьими за неделю и последовали после атаки на контейнеровоз GFS Galaxy. В машинном отделении GFS Galaxy произошёл пожар, из-за которого судно лишилось возможности продолжить рейс. Один из членов гражданского экипажа числится пропавшим без вести. Иран закрыл Ормузский пролив, пока США не прекратят вмешательство в регионе.