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Экипаж контейнеровоза, атакованного в Ормузском проливе, покинул судно

Экипаж контейнеровоза GFS Galaxy покинул судно после атаки и перешёл в спасательную лодку. Инцидент произошёл в Ормузском проливе, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«UKMTO было проинформировано военными властями что экипаж покинул судно и в настоящее время погружен на спасательную лодку», — говорится в заявлении управления.

Других сведений о состоянии моряков UKMTO не привело. Также нет информации о повреждениях контейнеровоза и его дальнейшем маршруте.

Ранее США объявили о новой военной операции против Ирана, объяснив её нападением на гражданское судно в Ормузском проливе. Согласно заявлению Центрального командования ВС США, удары стали третьими за неделю и последовали после атаки на контейнеровоз GFS Galaxy. В машинном отделении GFS Galaxy произошёл пожар, из-за которого судно лишилось возможности продолжить рейс. Один из членов гражданского экипажа числится пропавшим без вести. Иран закрыл Ормузский пролив, пока США не прекратят вмешательство в регионе.

Всё о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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