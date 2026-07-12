Врач Вечтомов: попадание в рану почвы повышает риск заражения столбняком

«Особенно рядом с местами содержания животных или в навозе. Именно в почве могут сохраняться возбудители столбняка. При этом не каждая подобная травма сопровождается высоким риском заражения. Вероятность инфицирования ниже, если повреждение оказалось поверхностным, человек проходил вакцинацию менее пяти лет назад, а сам гвоздь был новым или не контактировал с почвой и другими загрязнениями», — заявил собеседник RT.