Врач Вечтомов: попадание в рану почвы повышает риск заражения столбняком

Летом риск получить травму, наступив на гвоздь, значительно возрастает. Главная опасность такой травмы заключается не только в самой ране, но и в возможности заражения столбняком — тяжёлой инфекцией, которая без своевременной профилактики может представлять угрозу для жизни.
Об этом в беседе с RT рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов.
По словам специалиста, необходимость профилактики столбняка после такой травмы зависит не столько от самого факта прокола, сколько от характера раны и прививочного статуса пострадавшего.
«Наибольшую опасность представляют глубокие колотые раны, особенно если человек наступил на загрязнённый или ржавый гвоздь. Дополнительными факторами риска считаются попадание в рану почвы, пыли или навоза, а также ситуация, когда после последней прививки прошло более пяти-десяти лет — в зависимости от того, какая вакцина использовалась», — объяснил врач.
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Он подчеркнул, что после таких травм не стоит откладывать визит к врачу.
Обязательно нужно обратиться в травмпункт или к хирургу, если рана глубокая, загрязнённая или рваная, рассказал специалист.
«Поводом для срочного обращения также становятся покраснение, нарастающий отёк, пульсирующая боль, появление гнойных выделений, неприятного запаха или повышение температуры тела. Кроме того, медицинская помощь необходима, если человек не помнит, когда в последний раз прививался от столбняка, либо с момента вакцинации прошло более десяти лет», — отметил Вечтомов.
Особую настороженность, по словам врача, должны вызывать случаи, когда гвоздь находился в земле.
«Особенно рядом с местами содержания животных или в навозе. Именно в почве могут сохраняться возбудители столбняка. При этом не каждая подобная травма сопровождается высоким риском заражения. Вероятность инфицирования ниже, если повреждение оказалось поверхностным, человек проходил вакцинацию менее пяти лет назад, а сам гвоздь был новым или не контактировал с почвой и другими загрязнениями», — заявил собеседник RT.
Однако даже при кажущейся незначительности повреждения не стоит самостоятельно оценивать степень риска, предупредил он.
«Я настоятельно рекомендую показаться врачу в любом случае. Только специалист сможет правильно оценить характер травмы и решить вопрос о необходимости профилактики столбняка. Важно помнить, что заболевание крайне опасно, но при этом его можно эффективно предотвратить своевременной вакцинацией», — заключил Вечтомов.
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