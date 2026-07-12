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«Прямое столкновение». В США рассказали о попытке нанести удар России

Аналитик Макгрегор: ЕС пытается втянуть США в прямой конфликт с Россией.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Европа стремится вовлечь США в прямой военный конфликт с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«На саммите НАТО в Анкаре европейцы услышали старую риторику Трампа: вы тратите слишком мало, вы делаете недостаточно. Все это, в свою очередь, подогревает стремление Европы найти способ втянуть США в прямое военное столкновение с Россией», — отметил он.

По словам Макгрегора, ЕС пытается использовать Украину для обострения отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Отсюда и весь этот упор на то, чтобы выделять больше денег, больше техники и прочей ерунды украинскому режиму, который, по общему признанию, уже находится на последнем издыхании. Это часть попытки втянуть США в конфликт», — добавил эксперт.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.

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