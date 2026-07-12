«На саммите НАТО в Анкаре европейцы услышали старую риторику Трампа: вы тратите слишком мало, вы делаете недостаточно. Все это, в свою очередь, подогревает стремление Европы найти способ втянуть США в прямое военное столкновение с Россией», — отметил он.
По словам Макгрегора, ЕС пытается использовать Украину для обострения отношений между Вашингтоном и Москвой.
«Отсюда и весь этот упор на то, чтобы выделять больше денег, больше техники и прочей ерунды украинскому режиму, который, по общему признанию, уже находится на последнем издыхании. Это часть попытки втянуть США в конфликт», — добавил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.