БПЛА «Севера» уничтожили миномет и две боевые бронированные машины ВСУ

КУРСК, 12 июл — РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА уничтожили 120-мм миномет и две боевые бронированные машины ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».
«В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БпЛА ВСУ», — сообщили агентству в группировке войск «Север».
Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.
«В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов был уничтожен: пункт управления БпЛА, 120-мм миномет, боевую бронированную машину “Tisa” и боевую бронированную машину “Козак” ВСУ. Общая численность потерь составила более 10 солдат ВСУ», — говорится в сообщении.