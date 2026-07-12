Соцфонд увеличит накопительные пенсии на 17,3% с 1 августа

Накопительные пенсии с 1 августа вырастут на 17,3%, перерасчёт проведут автоматически, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.
Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт уточнил, что корректировка затронет граждан, которым уже назначены выплаты из средств пенсионных накоплений. Подавать заявления для перерасчёта не потребуется.
«В этом году, согласно информации Социального фонда России, повышение накопительных пенсий будет осуществлено на 17,3%, что более чем в три раза превышает уровень инфляции», — сказал Балынин.
Пенсионные накопления можно получить тремя способами: в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты либо единовременно. Право на выплаты возникает при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Сами накопления формировались за счёт взносов работодателей до 2014 года, добровольных перечислений граждан с государственным софинансированием, средств материнского капитала и инвестиционного дохода.
Ранее стало известно, что все виды пенсий повысят в России в 2027 году.