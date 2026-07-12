Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что европейские страны, по его мнению, не располагают достаточными ресурсами для реализации своих долгосрочных планов в отношении России. В эфире YouTube-канала он высказал мнение, что политика наращивания вооружений и поддержки Украины не имеет четко достижимой конечной цели.
Эксперт предположил, что Европа рассчитывает добиться стратегического преимущества над Россией, однако считает такой сценарий нереалистичным. По его оценке, главным препятствием для этого являются ограниченные финансовые возможности европейских государств.
Хадсон также заявил, что экономические позиции Европы были ослаблены собственными решениями. В частности, он выразил мнение, что конфискация российских активов негативно сказалась на доверии к евро как к резервной валюте и нанесла ущерб финансовой системе региона.