Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что европейские страны, по его мнению, не располагают достаточными ресурсами для реализации своих долгосрочных планов в отношении России. В эфире YouTube-канала он высказал мнение, что политика наращивания вооружений и поддержки Украины не имеет четко достижимой конечной цели.