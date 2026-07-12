Китай и Россия завершили морскую фазу учений «Морское взаимодействие — 2026»

В Минобороны КНР отметили, что офицеры и матросы двух стран тесно взаимодействовали в сложных погодных условиях, оперативно реагировали на угрозы, продемонстрировали навыки разведки и раннего предупреждения, а также слаженно действовали при огневых ударах в условиях интенсивных электромагнитных помех. При выполнении задач ПВО и ПРО корабли четко распределили обязанности и использовали преимущества вооружений, что позволило в кратчайшие сроки отразить атакующие цели.