Китай и Россия завершили морскую фазу учений «Морское взаимодействие — 2026»

В Желтом море завершилась морская фаза совместных учений ВМС Китая и ВМФ России «Морское взаимодействие — 2026». Об этом проинформировало Министерство обороны КНР в своем аккаунте в WeChat.
Маневры, завершившиеся 11 июля, были посвящены отработке спасательных операций, ударов по морским целям, а также противовоздушной и противоракетной обороны. В китайском оборонном ведомстве подчеркнули, что стороны действовали без заранее подготовленного сценария: командиры принимали решения по маневрированию и распределению огневых средств в зависимости от обстановки и гидрометеоусловий.
В Минобороны КНР отметили, что офицеры и матросы двух стран тесно взаимодействовали в сложных погодных условиях, оперативно реагировали на угрозы, продемонстрировали навыки разведки и раннего предупреждения, а также слаженно действовали при огневых ударах в условиях интенсивных электромагнитных помех. При выполнении задач ПВО и ПРО корабли четко распределили обязанности и использовали преимущества вооружений, что позволило в кратчайшие сроки отразить атакующие цели.
По итогам учений стороны укрепили взаимное доверие и повысили способность к совместным боевым действиям. Вслед за завершением морского этапа корабли двух стран направятся в соответствующие районы Тихого океана для совместного патрулирования. В Пекине заявили, что продолжат вносить вклад в поддержание международной и региональной стабильности, углубляя и расширяя совместные учения на принципах открытости и прозрачности.
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