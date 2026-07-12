Игрок сборной Норвегии — о судействе в матче с Англией: чувствую себя ограбленным

Нападающий сборной Норвегии Андреас Шельдеруп высказался о поражении от команды Англии в матче ¼ финала чемпионата мира — 2026.
«Я считаю, что гол не стоило отменять. Если это фол, то во время матча можно назначать множество таких штрафных. Это очень мягкое нарушение, и я чувствую себя немного ограбленным», — приводит слова Шельдерупа VG.no.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в польза англичан.
На 55-й защитник Торбьёрн Хеггем забил второй мяч Норвегии, но главный судья встречи Клеман Тюрпен отменил взятие ворот после просмотра VAR из-за фола Эрлинга Холанда.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии забила команде Англии впервые за 33 года.