Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян перед Новым годом

Трёхдневная рабочая неделя ожидает россиян в конце 2026 года, а новогодние каникулы стартуют уже 31 декабря и продлятся 11 дней подряд, рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснил парламентарий, последняя рабочая неделя продлится с 28 по 30 декабря. Отдых начнётся 31 декабря, которое в этом году выпадает на четверг.
По его словам, нерабочим этот день стал благодаря переносу выходного с 4 января.
«Это позволит гражданам встретить Новый год без необходимости выходить на работу в последний день декабря», — заявил Гибатдинов.
Новогодние праздники продлятся до 10 января 2027 года включительно.
Ранее глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков выразил мнение, что в настоящий момент нет необходимости делать 31 декабря в стране официальным выходным днём.