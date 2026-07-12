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Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян перед Новым годом

Трёхдневная рабочая неделя ожидает россиян в конце 2026 года, а новогодние каникулы стартуют уже 31 декабря и продлятся 11 дней подряд, рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.

Источник: RT на русском

Трёхдневная рабочая неделя ожидает россиян в конце 2026 года, а новогодние каникулы стартуют уже 31 декабря и продлятся 11 дней подряд, рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил парламентарий, последняя рабочая неделя продлится с 28 по 30 декабря. Отдых начнётся 31 декабря, которое в этом году выпадает на четверг.

По его словам, нерабочим этот день стал благодаря переносу выходного с 4 января.

«Это позволит гражданам встретить Новый год без необходимости выходить на работу в последний день декабря», — заявил Гибатдинов.

Новогодние праздники продлятся до 10 января 2027 года включительно.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков выразил мнение, что в настоящий момент нет необходимости делать 31 декабря в стране официальным выходным днём.

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