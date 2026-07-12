ПВО ОАЭ вступили в бой: отражение ракетной атаки со стороны Ирана

Силы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отражают удары ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана. Об этом заявило министерство обороны ОАЭ.
В заявлении ведомства, которое цитируют арабские СМИ, говорится, что в данный момент системы ПВО страны задействованы для нейтрализации воздушных целей, приближающихся со стороны Ирана.
Одновременно с этим в соседнем Бахрейне прозвучали сигналы сирен, что свидетельствует о повышенной готовности сил ПВО в регионе. Ранее иранский телеканал Press TV проинформировал о начале атак Ирана на американские объекты на Ближнем Востоке, что указывает на масштабное обострение военно-политической обстановки.
Читайте также: IRIB сообщил о взрывах в Кувейте и работе ПВО в Иордании.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.