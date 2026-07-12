Эмболо расплакался после того, как получил красную карточку в матче Аргентина — Швейцария

Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо не смог скрыть эмоций, когда покидал поле в матче ¼ финала чемпионата мира — 2026 с командой Аргентины.
На 72-й минуте игры футболист оставил свою команду в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку. Покидая поле, Эмболо расплакался.
Встреча в настоящий момент проходит в Канзасе. Счёт к 100-й минуте — 1:1.
Победитель матча в ½ финала чемпионата мира сыграет со сборной Англии.
Ранее Гарри Кейн повторил рекорд Уэйна Руни по числу матчей за сборную Англии среди полевых игроков.