Взрывы прогремели в пригороде Одессы

Взрывы прозвучали в пригороде Одессы на фоне воздушной тревоги.
Об этом сообщил украинский «24 канал».
«Взрывы было слышно в пригороде Одессы», — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Одесской области действовала с 05:18 до 05:49 мск.
Ранее очередная серия взрывов прозвучала в Днепропетровске и Днепродзержинске на фоне воздушной тревоги.
Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше