Над Москвой сбили пять вражеских БПЛА

Над Москвой уничтожены пять вражеских беспилотников.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, силы ПВО Минобороны ликвидировали пять БПЛА, летевших на Москву.
Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что тринадцатилетний мальчик, катавшийся на велосипеде, получил тяжёлые ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайвороне Белгородской области.
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