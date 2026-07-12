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Дрон атаковал танкер в Ростовской области

Минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили более двух десятков БПЛА, в результате атаки повреждён танкер и перекрыт участок трассы М4 «Дон».

Минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили более двух десятков БПЛА, в результате атаки повреждён танкер и перекрыт участок трассы М4 «Дон».

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, атаке подверглись Таганрог, Каменск-Шахтинский, четыре района и Таганрогский залив.

На трассе М4 «Дон» на 885-м км по направлению на юг обнаружены обломки БПЛА. Движение на этом участке перекрыто, автомобили направляют через посёлок Тарасовский. На месте работают сапёры.

В Таганрогском заливе при заходе в Азово-Черноморский морской канал повреждён танкер. Возникший пожар локализован, судно было пустым, угрозы разлива нефтепродуктов нет.

Ранее сообщалось, что тринадцатилетний мальчик, катавшийся на велосипеде, получил тяжёлые ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайвороне Белгородской области.

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