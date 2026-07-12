Дрон атаковал танкер в Ростовской области

Минувшей ночью над Ростовской областью уничтожили более двух десятков БПЛА, в результате атаки повреждён танкер и перекрыт участок трассы М4 «Дон».
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, атаке подверглись Таганрог, Каменск-Шахтинский, четыре района и Таганрогский залив.
На трассе М4 «Дон» на 885-м км по направлению на юг обнаружены обломки БПЛА. Движение на этом участке перекрыто, автомобили направляют через посёлок Тарасовский. На месте работают сапёры.
В Таганрогском заливе при заходе в Азово-Черноморский морской канал повреждён танкер. Возникший пожар локализован, судно было пустым, угрозы разлива нефтепродуктов нет.
Ранее сообщалось, что тринадцатилетний мальчик, катавшийся на велосипеде, получил тяжёлые ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайвороне Белгородской области.