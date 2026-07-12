Китайское издание Baijiahao заявило, что насмешки западных комментаторов над российским тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» не отражают реального баланса сил на море. Авторы публикации считают, что основой военно-морского потенциала России являются не авианосцы, а подводный флот.
В статье отмечается, что Соединенные Штаты располагают 11 авианосцами, тогда как в составе российского флота находится один авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». По мнению авторов, именно из-за густого дыма, который нередко сопровождает работу его силовой установки, корабль регулярно становится объектом критики и шуток на Западе. При этом, как утверждает Baijiahao, Россия не рассматривает развитие авианосного флота в качестве главного направления своей морской стратегии.
Авторы публикации считают ошибочным подход, при котором мощь военно-морских сил оценивают прежде всего по числу крупных надводных кораблей, их размерам или количеству палубной авиации. По их версии, гораздо более значимым фактором являются возможности подводных сил, которые остаются менее заметными, но способны выполнять стратегические задачи.
В качестве примера издание приводит российские атомные подводные лодки проекта «Борей», оснащенные баллистическими ракетами «Булава». По мнению авторов, именно такие субмарины играют ключевую роль в системе стратегического сдерживания России и являются одним из наиболее важных компонентов ее военно-морского потенциала.
Кроме того, Baijiahao утверждает, что Россия последовательно развивала подводный флот, пока внимание мировой общественности было сосредоточено на состоянии «Адмирала Кузнецова». В публикации говорится, что в строй были введены более десяти современных подводных лодок, часть которых получила новое вооружение, включая гиперзвуковые ракеты.
Авторы также высказывают мнение, что современные российские субмарины отличаются высокой скрытностью и способны представлять угрозу крупным надводным кораблям. В завершение статьи они противопоставляют крупный авианосный флот и многочисленные подводные силы, предлагая читателям самостоятельно оценить, какая из этих моделей обеспечивает большую безопасность. Эти выводы являются оценкой китайского издания и не сопровождаются независимыми подтверждениями.
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