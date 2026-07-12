В статье отмечается, что Соединенные Штаты располагают 11 авианосцами, тогда как в составе российского флота находится один авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». По мнению авторов, именно из-за густого дыма, который нередко сопровождает работу его силовой установки, корабль регулярно становится объектом критики и шуток на Западе. При этом, как утверждает Baijiahao, Россия не рассматривает развитие авианосного флота в качестве главного направления своей морской стратегии.