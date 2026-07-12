МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Группа пограничников Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), причастных к военным преступлениям в Донбассе, уничтожена в поселке Белый Колодезь Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В поселке Белый Колодезь существенные потери понесли украинские пограничники 10-го погранотряда. Большинство уничтоженных националистов участвовали в боевых действиях, начиная с 2014 года», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что один из ликвидированных в 2014 году входил в состав добробата «Винница». «А капитан ГПСУ и вовсе причастен к целому ряду военных преступлений на территории ЛНР, совершенных им в период с 2014 по 2017 годы», — добавили силовики.