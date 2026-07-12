ТАСС: у Харькова уничтожили причастных к преступлениям в ЛНР пограничников

Он уточнил, что один из ликвидированных в 2014 году входил в состав добробата «Винница». «А капитан ГПСУ и вовсе причастен к целому ряду военных преступлений на территории ЛНР, совершенных им в период с 2014 по 2017 годы», — добавили силовики.