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Иран запустил БПЛА и ракеты по объектам США на Ближнем Востоке

Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке, сообщил иранский телеканал Press TV.

Иран начал серию ударов по целям США на Ближнем Востоке, сообщил иранский телеканал Press TV.

Минобороны Катара отчиталось о перехвате ракетной атаки. В столице страны Дохе звучали взрывы, работала сирена воздушной тревоги.

Об отражении налета БПЛА и ракет заявило и Минобороны ОАЭ. Воздушная тревога также была объявлена в Бахрейне.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана позднее заявил об уничтожении командного центра и ангаров для дронов на авиабазе принца Хасана в Иордании. Власти Иордании о последствиях атаки не сообщали.

Ранее КСИР объявил, что Ормузский пролив закрыт «до окончания вмешательства США в регионе». Иран также сделал предупредительные выстрелы по судну, которое пыталось пересечь Ормузский пролив. Центральное командование ВС США заявило, что Иран нанес удар по контейнеровозу GFS Galaxy. В ответ американская сторона начала серию ударов по Ирану.

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