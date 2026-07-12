КСИР: база американских беспилотников в Иордании уничтожена

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении центра управления и взлётно-посадочных площадок беспилотников MQ-9 на базе «Принс Хасан» в Иордании.
Об этом сообщило Mehr.
«Корпус стражей Исламской революции уничтожил базу американских беспилотников MQ-9 в Иордании», — приводит агентство заявление КСИР.
Ранее КСИР заявил о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.
Позже телеканал Press TV написал, что Иран наносит удары по объектам США на Ближнем Востоке.