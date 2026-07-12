ТАСС: контратака группы экс-заключенных из ВСУ у Избицкого провалилась

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Штурмовые группы ВСУ из числа бывших заключенных попытались контратаковать около Избицкого Харьковской области, но были уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В лесном массиве около Избицкого противник штурмовыми группами из числа бывших заключенных, мобилизованных в 72-ю отдельную мехбригаду, предпринял попытку контратаки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», — сказал собеседник агентства.
Также он уточнил, что после комплексного огневого воздействия украинские пограничники 1-го погранотряда бежали с занимаемых позиций в районе Устиновки.