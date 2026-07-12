Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России высмеяли топливные претензии немецких дипломатов к Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на видеоролик посольства Германии в Москве о ситуации с топливом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на видеоролик посольства Германии в Москве о ситуации с топливом. Российская сторона предложила немецким дипломатам пересесть на общественный транспорт, а затем обратила их призыв прекратить «агрессивную войну» против киевского режима.

Поводом для полемики стала видеозапись, опубликованная сотрудниками немецкой дипмиссии. Руководитель пресс-службы посольства Лена Хиллмайер выразила обеспокоенность положением на российском энергетическом рынке и связала решение топливной проблемы с прекращением военных действий.

Захарова в ответ предложила сотрудникам посольства пользоваться автобусами. Смысл шутки заключался в том, что немецким дипломатам, обеспокоенным доступностью топлива для автомобилей, посоветовали вовсе отказаться от личного транспорта и пересесть на городской.

Затем представитель МИД России обыграла формулировку из немецкого ролика. Она заявила, что Москва согласна с необходимостью прекратить «агрессивную войну», однако отнесла эти слова не к России, а к действиям киевского режима.

Захарова продолжила ироничный ответ исторической отсылкой. По ее словам, поездки на общественном транспорте могли бы помочь немецким дипломатам узнать, чем закончилась Великая Отечественная война и кто такие бандеровцы. Таким образом она связала спор о топливе с разногласиями Москвы и Берлина по поводу украинского конфликта и оценки националистических движений на Украине.

Немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что комментарии Захаровой вызвали недовольство в Германии. Журналисты назвали произошедшее дипломатическим конфликтом и напомнили, что представитель российского внешнеполитического ведомства регулярно выступает с резкой критикой западных правительств и дипломатов.

Издание также разъяснило своим читателям смысл исторических отсылок. Под Великой Отечественной войной в России понимают борьбу Советского Союза против нацистской Германии, а упоминание Степана Бандеры использовалось как указание на поддержку Германией украинских националистических сил.

Читайте также: Путин ввел запрет на экспорт дизеля во время саммита НАТО.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше