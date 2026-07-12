В МИД России высмеяли топливные претензии немецких дипломатов к Москве

Захарова продолжила ироничный ответ исторической отсылкой. По ее словам, поездки на общественном транспорте могли бы помочь немецким дипломатам узнать, чем закончилась Великая Отечественная война и кто такие бандеровцы. Таким образом она связала спор о топливе с разногласиями Москвы и Берлина по поводу украинского конфликта и оценки националистических движений на Украине.