Аргентина в дополнительное время обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футбол вышла в полуфинал чемпионата мира — 2026.
В ¼ финала команда одержала победу над сборной Швейцарией. Встреча в Канзасе завершилась со счётом 3:1.
Первыми забили южноамериканцы: на 10-й минуте счёт в игре открыл Алексис Мак Аллистер с передачи Лионеля Месси.
На 67-й минуте Дан Ндойе вернул равенство в игре. Спустя пять минут Брил Эмболо оставил швейцарцев в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку. Покидая поле, игрок расплакался.
На 112-й минуте Хулиан Альварес вывел сборную Аргентину вперёд, забив красивый гол из-за пределов штрафной. Окончательную точку в игре на 121-й минуте поставил Лаутаро Мартинес.
Таким образом, подопечные Лионеля Скалони вышли в полуфинал чемпионата мира, где сыграют со сборной Англии.
Ранее Гарри Кейн повторил рекорд Уэйна Руни по числу матчей за сборную Англии среди полевых игроков.