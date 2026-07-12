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Аргентина в дополнительное время обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футбол вышла в полуфинал чемпионата мира — 2026.

Сборная Аргентины по футбол вышла в полуфинал чемпионата мира — 2026.

В ¼ финала команда одержала победу над сборной Швейцарией. Встреча в Канзасе завершилась со счётом 3:1.

Первыми забили южноамериканцы: на 10-й минуте счёт в игре открыл Алексис Мак Аллистер с передачи Лионеля Месси.

На 67-й минуте Дан Ндойе вернул равенство в игре. Спустя пять минут Брил Эмболо оставил швейцарцев в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку. Покидая поле, игрок расплакался.

На 112-й минуте Хулиан Альварес вывел сборную Аргентину вперёд, забив красивый гол из-за пределов штрафной. Окончательную точку в игре на 121-й минуте поставил Лаутаро Мартинес.

Таким образом, подопечные Лионеля Скалони вышли в полуфинал чемпионата мира, где сыграют со сборной Англии.

Ранее Гарри Кейн повторил рекорд Уэйна Руни по числу матчей за сборную Англии среди полевых игроков.