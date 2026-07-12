Росавиация ввела ограничения в девяти аэропортах

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в девяти аэропортах.
Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения затронули аэропорты Пензы, Саратова, Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее аэропорт Саратова временно ограничил приём и выпуск воздушных судов, а Домодедово перешло на обслуживание рейсов по согласованию.
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