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Третья волна ударов США по Ирану завершилась атакой на 140 целей

Около 140 иранских военных целей были поражены в ходе третьей за неделю волны американских ударов, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Около 140 иранских военных целей были поражены в ходе третьей за неделю волны американских ударов, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Об этом сообщило CENTCOM в соцсети X.

По данным командования, удары наносились точечными боеприпасами с истребителей, дронов и кораблей ВМС.

«Силы США поразили приблизительно 140 иранских военных целей точечными боеприпасами», — говорится в публикации.

Ранее в КСИР заявили о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.

Позже телеканал Press TV написал, что Иран наносит ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке.

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