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США нанесли удары более чем по 300 целям в Иране за неделю

Соединённые Штаты за три волны атак на текущей неделе поразили свыше 300 иранских военных объектов, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Соединённые Штаты за три волны атак на текущей неделе поразили свыше 300 иранских военных объектов, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Об этом сообщило CENTCOM в соцсети X.

Как уточнили в командовании, все удары наносились по указанию верховного главнокомандующего, президент США Дональда Трампа.

«CENTCOM нанесло удары по более чем 300 целям… с тем, чтобы снизить возможность Ирана атаковать коммерческие суда», — говорится в заявлении.

Ранее в КСИР заявили о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.

Позже телеканал Press TV написал, что Иран наносит ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке.

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