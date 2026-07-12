США нанесли удары более чем по 300 целям в Иране за неделю

Соединённые Штаты за три волны атак на текущей неделе поразили свыше 300 иранских военных объектов, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Об этом сообщило CENTCOM в соцсети X.
Как уточнили в командовании, все удары наносились по указанию верховного главнокомандующего, президент США Дональда Трампа.
«CENTCOM нанесло удары по более чем 300 целям… с тем, чтобы снизить возможность Ирана атаковать коммерческие суда», — говорится в заявлении.
Ранее в КСИР заявили о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.
Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.
Позже телеканал Press TV написал, что Иран наносит ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке.