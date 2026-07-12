Соединённые Штаты атаковали 140 иранских объектов в третью волну ударов

Напомним, США ранее объявили о начале третьей серии ударов по Ирану, объяснив её нападением на гражданское судно в Ормузском проливе. По данным CENTCOM, в машинном отделении GFS Galaxy произошёл пожар, из-за которого судно лишилось возможности продолжить рейс. Один из членов гражданского экипажа числится пропавшим без вести. В Вашингтоне заявили, что до начала новой операции Тегерану предоставили возможность подтвердить выполнение меморандума о взаимопонимании, принятого после предыдущих атак на коммерческие суда.